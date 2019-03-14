Норвегия провела пуски ракеты "воздух-воздух" с истребителя пятого поколения (видео)

Defence Blog назвал AIM-120 AMRAAM «самым совершенным в мире оружием доминирования в воздухе».

332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии с истребителя пятого поколения F-35A Lightning II провела первые практические пуски ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

Соответствующее видео на YouTube опубликовали вооруженные силы страны.

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Испытания прошли в начале марте на полигоне Халтен северо-западнее авиабазы Орланд (Норвегия).

Defence Blog назвал AIM-120 AMRAAM «самым совершенным в мире оружием доминирования в воздухе». По их данным, возможности ракеты были продемонстрированы в более чем 4,2 тысячи испытательных пусках, а оружие приобрели 35 стран.

Напомним, в декабре 2018 года истребитель 56-го истребительного крыла ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе в Аризоне показал фигуры высшего пилотажа. В настоящее время Норвегия профинансировала покупку 40 из 52 единиц F-35 Lightning II. Первые истребители прибыли в страну в ноябре 2017 года.