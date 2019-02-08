В ВСУ рассказали о разработке современного зенитно-ракетного комплекса

В этом году в подразделения продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа «С-300», «С-125» и «Бук».

Украина разрабатывает современный зенитно-ракетный комплекс на замену устаревшим советским образцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. По словам начальника Зенитно-ракетных войск командования Воздушных Сил ВС Украины Юрия Ставского, Украина постоянно наращивает боевые возможности подразделений зенитно-ракетных войск. Читайте такжеГенерал розповів, яка зброя потрібна ЗСУ «В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа «С-300», «С-125» и «Бук», - заявил он. Ставский отметил, что «на предприятиях ОПК продолжаются работы по созданию отечественных ЗРК, которые придут на замену устаревшему оружию советского производства».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter