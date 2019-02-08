В ВСУ рассказали о разработке современного зенитно-ракетного комплекса
12:12, 08 февраля 2019Оружие
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В этом году в подразделения продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа «С-300», «С-125» и «Бук».
ВСУ намерены заменить устаревшие советские образцы ЗРК / фото mil.gov.ua
Украина разрабатывает современный зенитно-ракетный комплекс на замену устаревшим советским образцам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
По словам начальника Зенитно-ракетных войск командования Воздушных Сил ВС Украины Юрия Ставского, Украина постоянно наращивает боевые возможности подразделений зенитно-ракетных войск.
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«В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа «С-300», «С-125» и «Бук», - заявил он.
Ставский отметил, что «на предприятиях ОПК продолжаются работы по созданию отечественных ЗРК, которые придут на замену устаревшему оружию советского производства».
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