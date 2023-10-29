В частности, украинская авиация 16 раз ударила по скоплению россиян и их техники.

Украинские военные в эти сутки нанесли очередные успешные удары по позициям россиян. Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 6 артиллерийских средств противника.

В то же время, по данным Генштаба, сегодня россияне нанесли один ракетный и 57 авиационных ударов, а также совершили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате вражеских атак есть раненые гражданские, а также разрушенные и поврежденные частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Также, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину 5 ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские дроны уничтожены.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, сегодня на Авдеевском направлении пограничники сбили вражеский боевой самолет. Предварительно, речь идет о штурмовике Су-25. Цель сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

Российский самолет после попадания украинской ракеты задымился, начал терять высоту и исчез за горизонтом.

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