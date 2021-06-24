По словам президента "стена" на Донбассе – это полное расторжение отношений с временно оккупированной территорией в том или ином виде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия прогресса в международных переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будет инициировать вынесение на референдум вопроса об отгораживании "стеной" от ОРДЛО.

Об этом глава государства рассказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук "на телеканале "1+1".

"Что касается альтернативных планов. Насчет плана Б - мы в нем, я полагаю, находимся. Стена - это ведь не просто слова. Стена - во всех отношениях, коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас – не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса - не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь", - заявил он.

По словам президента "стена" на Донбассе – это полное расторжение отношений с временно оккупированной территорией в том или ином виде.

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"Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. Когда я говорил, что для нас очень важно уметь высказывать свое мнение и решения. Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией и параллельно Нормандский формат - будет он работать или нет – если все это не удастся, то за стену будет голосовать народ Украины", - подчеркнул он.

"О Донбассе и стене, если не дай Бог, мы дойдем до этого, потому что мы хотим вернуть людей и территорию. Это точно не популярно, это точно не популистски. Это будет один из громких и сложных вопросов... Если мы до этого дойдем... Действительно понятно, что это на много лет", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Российская Федерация отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова.

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Автор: Константин Гончаров