Президент подчеркнул, что в условиях войны сильная инфраструктура – один из ключевых элементов обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями строительных компаний вопросы восстановления инфраструктуры и путей снабжения.

Об этом глава государства сообщил в своем сегодняшнем видеообращении к украинцам.

"Провел сегодня совещание с представителями строительных компаний – с теми, от кого зависит качество украинской инфраструктуры – наших путей снабжения. Вопрос строительства качественной транспортной сети – всегда также и вопрос безопасности. А в условиях полномасштабной войны сильная инфраструктура – один из ключевых элементов обороны... Обсудили с ними ключевые задачи на ближайшее время – это касается и восстановления нашей страны, и дополнительного усиления нашей логистики", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 июля прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры в результате российской агрессии достигают 95 млрд долларов.

9 июля Зеленский провел совещание с представителями компаний-подрядчиков строительства автомобильных дорог в Украине относительно особенностей сооружения инфраструктурных объектов в условиях полномасштабной российской агрессии.

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