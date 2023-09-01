Глава государства подчеркнул, что это еще один "звоночек" о том, что с Путиным не стоит договариваться

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что убийство главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина свидетельствует о том, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не стоит договариваться.

Об этом глава государства сказал во время обращения к участникам ежегодного международного экономического форума "Амброзетти" в Италии.

"Если правда, что он убил Пригожина, и есть тому соответствующие подтверждения - это говорит о его слабости. Слабость, что он боится своего конкурента. Несмотря на то, что Пригожин - террорист, он выполнял задачи Путина", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что речь идет о слабости Путина в управлении государством. "Когда мы видели поход Пригожина на Москву, мы видели, что Путин не контролирует свое государство. Это его слабость", - добавил Зеленский.

При этом, президент отметил, что институционально Россия слаба уже очень давно.

"У него была сила этой вертикали из-за страха, что он может убить или посадить за решетку. Так он расправлялся с конкурентами. Когда Пригожин пошел (на Москву) - это говорит о том, что даже в безопасности не все силы им контролируются", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что также слабость Путина проявилась в том, что сначала президент РФ пообещал Пригожину определенные гарантии, но потом убил его.

"Это говорит и о слабости его слова. Это очень важный момент. Я считаю, что на это всем нашим партнерам надо обратить внимание. Можно ли договариваться в принципе с Путиным? Я думаю, что нет. Ни при каких условиях. Почему? Потому что он не держит слова", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что вопрос не касается того, кому Путин дает гарантии - своим террористам или каким-то политическим лидерам.

"Неважно. Человек показал, что слаб даже на слово. И это важный момент. Мы не жалеем, что убит один из тех террористов, который убивал наших людей. Нет. Но, важно, что эта история подчеркивает, что доверять Путину нельзя, и его слово ничего не стоит", - сказал Зеленский.

Евгений Пригожин оказался на кладбище после бунта в РФ

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начал "Марш справедливости", цель которого - дойти до Москвы. Он обвинил российских военных в нанесении удара одному из лагерей своей ЧВК по приказу министра Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. 24 июня утром Пригожин заявил о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, где встретился с Евкуровым, который пытался убедить Пригожина отступить. Под вечер сообщалось, что "мятежники" якобы дошли почти до окраин Московской области.

Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Однако к вечеру, после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко, Пригожин остановил поход своих боевиков на Москву и приказал разворачиваться. Через несколько дней Путин поблагодарил свою армию и силы безопасности за то, что они якобы предотвратили мятеж.

23 августа в Тверской области упал самолет, в котором среди пассажиров числился Пригожин. СМИ писали, что самолет могли взорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона.

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Его могила расположена рядом с его отцом.

Вас также могут заинтересовать новости: