Последний публичный обмен пленными состоялся в августе.

Украина и Россия продолжают осуществлять обмены военнопленными, но сейчас они стали непубличными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда есть у нас 10 их пленных, у них есть несколько наших парней, мы меняем. Т.е. обмены есть не только "глобальные", но и "местные". На все это есть поручения у командиров, они знают, что им делать", — сказал президент.

По его словам, за последние полгода Украина смогла вернуть из плена около 100 военных, а в целом с начала полномасштабного вторжения – несколько тысяч. При этом еще несколько тысяч украинских бойцов до сих пор находятся в плену.

Видео дня

Обмен пленными между Украиной и Россией

Как писал УНИАН, последний публичный обмен пленными состоялся 7 августа. Тогда домой вернулись 22 украинских военнослужащих. В целом на тот момент из плена удалось вернуть около 2,6 тысяч бойцов.

На днях омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что новые большие обмены не происходят только потому, что этого не хочет Россия. По его словам, сейчас Россия пытается использовать тему пленных для расшатывания политической ситуации внутри Украины, а освобождение пленных этому помешает.

Вас также могут заинтересовать новости: