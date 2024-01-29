Президент подчеркнул, что Россия не пользуется математикой с первых дней войны.

Россия бросает своих солдат сотнями на "мясные штурмы" Авдеевки Донецкой области. Там лежат целые заборы из тел российских захватчиков.

Об этом заявил президент Украины в интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, с первого года войны Россия не пользовалась математикой, а просто "выбрасывала" людей, там все равно, сколько военных погибнет в войне.

"Они воспринимают людей как мясо. Им все равно миллион, два, три, сколько погибнет. Сейчас у нас есть, например, Авдеевка: вы просто не представляете. Это заборы, заборы из их людей. Они это сделали. Просто люди лежат на поле боя друг на друге. Это уже заборы трупов, они их даже не забирают", - рассказал Зеленский.

Битва за Авдеевку

Российские захватчики в начале октября этого года начали активно пытаться захватить Авдеевку, враги совершили много штурмов и понесли колоссальные потери.

В начале декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении противники понесли на 25% большие потери, чем во время штурма Бахмута.

В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 6 тысяч танков.

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