На случай радиационной опасности украинские военные обеспечены средствами защиты и радиационного контроля.

Сценарий с вероятностью подрыва Запорожской АЭС не новый и является объектом изучения и постоянного мониторинга ситуации для оценки возможных последствий и влияния на выполнение задач войсками и принятия необходимых мер по реагированию.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в интервью Укринформу. Он отметил, что на фронте на случай радиационной опасности украинские военные обеспечены средствами защиты и радиационного контроля.

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Кроме того, как отметил Громов, Силы обороны имеют подготовленные и оснащенные приборами резервы личного состава, которые могут выполнять задачи радиационной разведки, контроля и деконтаминации подразделений, попавших в зону радиоактивного заражения.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС россияне оккупировали в начале войны. После этого они заминировали периметр станции, а руководить поставили работников Росатома.

Генштаб ВСУ 4 июля предупредил, что россияне разместил предметы, похожие на бомбы на крышах 3-го и 4-го энергоблоков. А сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие.

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