Оккупанты требовали от активиста, чтобы он выдал убежище побратимов.

В Запорожской области российские оккупанты убили общественного активиста Сергея Семенека.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до этого два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место схрона оружия и местных побратимов", – говорится в сообщении.

Кроме того в ОВА сообщили, что 7 мая в Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводил:

"При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции. Подразделения сил обороны в районе Полог успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции".

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские военные отбирают у местных жителей документы и обещают отдать 9 мая.

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