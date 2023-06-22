Однако многие руководители компаний видят потенциальные большие возможности в Украине после окончания конфликта.

Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но не раньше окончания войны. Об этом агентству Reuters сообщили руководители компаний на парижском авиасалоне.

Ранее украинский заместитель министра Сергей Боев сообщил Reuters, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы о потенциальном производстве оружия в Украине. В то же время руководители компаний заявили, что в настоящее время это слишком рискованно.

Такое мнение, в частности, выразил глава авиационного бизнеса американского оборонного гиганта Lockheed Martin Грег Ульмер, отметив, что ему неизвестно о каких-либо прямых переговорах с Украиной о совместном производстве.

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Представители еще двух крупных оборонных компаний подтвердили, что слышали об украинской инициативе, а одна добавила, что его компания готова подписать письмо о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине после окончания боевых действий.

Крупные страховые компании, как правило, исключают Украину из полисов, заявляя, что риски слишком велики, хотя Великобритания и Франция отдельно заявили в среду, что планируют механизмы страхования от военных рисков, чтобы помочь Украине восстановиться.

Министерства обороны Великобритании, Франции, Германии и Италии отказались комментировать любое потенциальное производство оружия в Украине.

"Мы полны решимости поддерживать Украину… в том числе ее усилия по восстановлению ее значительной промышленной базы. В настоящее время у нас нет конкретной или дополнительной информации относительно совместного производства в оборонной сфере", — заявил Reuters высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Однако ситуация может измениться после окончания войны

Многие руководители видят потенциальные большие возможности в Украине после окончания конфликта. В частности, компания по производству дронов TEKEVER не имеет конкретных планов на послевоенные операции, но заявила, что намерена "инвестировать и внести значительный вклад в развитие украинской промышленной базы беспилотников".

Однако некоторые руководители предупредили, что существующие правила могут ограничить возможности компаний работать с украинской промышленностью даже после войны.

"Когда дело доходит до совместного производства, правительство США очень внимательно смотрит на эти вещи… и всегда следит за тем, чтобы мы не полностью передавали все технические ноу-хау иностранному партнеру", — сказала Никола Джонсон старший директор по связям с государственными органами американского производителя беспилотников General Atomics.

В то же время, по мнению аналитиков, внедрение этой идеи в головы руководителей на раннем этапе может быть разумным шагом. Если война закончится в течение следующего года, стратегия Украины может помочь начать обсуждение строительства оборонной промышленности в мирное время.

Размещение западных оборонных производств в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на заместителя министра стратегических отраслей Украины Сергея Боева сообщало, что Киев ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и стран Восточной Европы о производстве оружия на территории Украины. Так, замминистра заявил, что в ближайшие несколько месяцев уже будут подписаны соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявлял о желании открыть в Украине завод британской оружейной компании BAE Systems – производителя танков Challenger 2 и гаубиц М777.

Также ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" договорился с чешским оружейным предприятием VOP CZ о совместном ремонте танков Т-64.

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