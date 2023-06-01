Такое действие Киева приведет к нарушению договоренностей с союзниками.

Украина не может прибегать к воздушным атакам на пункты дислокаций оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" на территории России.

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Укринформу", такой шаг нарушил бы обязательство перед международными партнерами, которое взял на себя Киев.

"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия – мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - сказал Игнат.

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Однако при пуске соответствующих ракет из пределов временно оккупированных территории, Украина может атаковать пункты дислокации всем имеющимся вооружением.

Также Игнат отметил, что у Российской Федерации наблюдается дефицит ракет "Искандер". Если бы было наоборо т- то количество атак именно этим типом вооружения было бы значительно больше.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - добавил представитель.

Атаки России "Искандерами" на Украину: что известно из актуального

В ночь с 28 на 29 мая россияне с северного направления атаковали территорию Украины 11-ю ракетами "Искандер". Согласно сообщением Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, все они были уничтожены силами ПВО.

Недавно стало известно, что армия Беларуси приступила к учениям относительно освоения ОТРК "Искандер". Как рассказали в военном ведомстве РБ, солдаты должны отработать "вопросы подготовки и ведения боевых действий".

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