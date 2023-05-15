Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сформировал национальную идею, лозунг, под которым готова подписаться российская элита, кроме "десятки" поддерживающих войну. Звучит эта идея: "дедушка - му*ак".
"Пригожин пытается стать устами всей российской элиты, кроме той "горячей десятки". И после этой 27-минутной речи есть шансы, что у него это получится. Он, мне кажется, нашел слова, чтобы достучаться до сердец этой самой элиты… Пригожин знает и прекрасно понимает, что и зачем он говорит", - заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН.
По словам эксперта, придуманный Пригожиным лозунг откликается в сердцах, в первую очередь среди элиты.
"Под этим лозунгом легко подписываться, потому что там не написано, чей дедушка, какой дедушка, но каждый будет понимать. А главное, что уже почти все согласны. Потому, что кончаются деньги и оружие, проигрываются территории на фронте. И поэтому это тот лозунг, за которым люди, то есть элиты, готовы пойти. Заговор элит - это объединяющая идея. Российская оппозиция долго собиралась, искала объединяющую национальную идею. А национальная идея сформирована Пригожиным: "дедушка - му*ак". И кстати, российская либеральная оппозиция тоже под этим подпишется. И это - страшный удар по Путину", - добавил Шейтельман.
Заявление Пригожина о "счастливом дедушке" - подробности
Около недели назад Пригожин заявил о нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер" и упомянул некого дедушку, который "думает, что ему хорошо", несмотря на тяжелую обстановку на фронте:
"И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м*дак?".
На следующий день он попытался объяснить, кого он назвал "счастливым дедушкой", предложив сразу три варианта: генерала Михаила Мизинцева, начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова и участницу российского реалити-шоу "Дом-2" Наталью Хим.