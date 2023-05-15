Главарь ЧВК "Вагнер" нашел слова, чтобы достучаться до сердец российской элиты, считает политтехнолог Шейтельман.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сформировал национальную идею, лозунг, под которым готова подписаться российская элита, кроме "десятки" поддерживающих войну. Звучит эта идея: "дедушка - му*ак".

"Пригожин пытается стать устами всей российской элиты, кроме той "горячей десятки". И после этой 27-минутной речи есть шансы, что у него это получится. Он, мне кажется, нашел слова, чтобы достучаться до сердец этой самой элиты… Пригожин знает и прекрасно понимает, что и зачем он говорит", - заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН.

По словам эксперта, придуманный Пригожиным лозунг откликается в сердцах, в первую очередь среди элиты.

"Под этим лозунгом легко подписываться, потому что там не написано, чей дедушка, какой дедушка, но каждый будет понимать. А главное, что уже почти все согласны. Потому, что кончаются деньги и оружие, проигрываются территории на фронте. И поэтому это тот лозунг, за которым люди, то есть элиты, готовы пойти. Заговор элит - это объединяющая идея. Российская оппозиция долго собиралась, искала объединяющую национальную идею. А национальная идея сформирована Пригожиным: "дедушка - му*ак". И кстати, российская либеральная оппозиция тоже под этим подпишется. И это - страшный удар по Путину", - добавил Шейтельман.

Заявление Пригожина о "счастливом дедушке" - подробности

Около недели назад Пригожин заявил о нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер" и упомянул некого дедушку, который "думает, что ему хорошо", несмотря на тяжелую обстановку на фронте:

"И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м*дак?".

На следующий день он попытался объяснить, кого он назвал "счастливым дедушкой", предложив сразу три варианта: генерала Михаила Мизинцева, начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова и участницу российского реалити-шоу "Дом-2" Наталью Хим.