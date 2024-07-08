"Сегодня утром... нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Предназначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы преднамеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - этот бред от минобороны рф я читала, обнимая своего ребенка, во время третьей или четвертой за это утро тревоги.

В то же время во дворе детской больницы "Охматдет" другие женщины успокаивали своих малышей теми же словами, что и я: "Не бойся, солнышко, не бойся. Все будет хорошо...". Потому что в это утро "законными военными целями" россиян стали именно украинские дети - многочисленные видео прямого попадания крылатой ракеты (по данным СБУ - это ракета Х-101) в территорию известного детского медучреждения не оставляют в этом сомнений. Более того, во время повторной атаки на левом берегу Киева россияне поразили еще один "военный объект" - частный медцентр, в составе которого - большое детское отделение...

Удар по "Охматдету" СБУ уже квалифицировала как военное преступление и открыла соответствующее уголовное производство. И очень хочется, чтобы Россию наконец признали страной-террористом, а виновники военных преступлений дожили и предстали за это перед судом. Но хочется зафиксировать еще несколько моментов.

Видео дня

Первый. Два года назад я еще обращалась к российским женщинам в надежде, что материнские инстинкты будут работать на спасение собственных детей и сострадание к чужим. Но сегодня в этом уже совсем нет смысла: достаточно почитать российские паблики, где они хором повторяют тезисы своих пропагандистов о "законных военных целях" и "попадании в больницу ракеты украинской ПВО". А после обнародования фото украинских малышей, которые во дворе истерзанного "Охматдета" ждут эвакуации в другие медучреждения столицы, появились вообще дикие "предположения" и "предложения": от "деток кетчупом помазали для картинки" до "даже если обнулили хо***цкое потомство, это хорошо - хо**ов надо истреблять под корень"...

К сожалению, цивилизованное общество не хочет видеть у россиян это гнилое нутро, и, скорее, предпочитает "за язык ненависти" кенселить украинцев. Вероятно потому, что "жертвы" в глазах Запада выглядят не слишком "жертвенно", ведь где могут и как могут продолжают оказывать россиянам сопротивление.

Второй. Обычно украинские ПВО довольно успешно перехватывают ракеты Х-101. Несмотря на то, что они имеют непрогнозируемую траекторию, все же это не баллистика. Однако не в этот раз. Почему? Можно предположить, что одновременно сыграли два фактора: россияне для этого удара применили более четырех десятков ракет разных типов, и это, вероятно, помогло истощить ПВО (Украина едва ли не каждую неделю заявляет о необходимости добавить сил противовоздушной обороне, нам давно не хватает защиты).

Но захотят ли партнеры Киева в конце концов ответить на очередной кровавый акт терроризма рф усилением Украины оружием, в том числе, ракетами для ПВО? Большой вопрос.

И речь уже идет даже не о закрытом небе. А хотя бы о возможности наносить западным оружием удары вглубь страны-террориста, по настоящим военным целям, к примеру, военным аэродромам, на которых базируются самолеты-бомбардировщики, способные запускать Х-101, или военным заводам, где рф производит смертоносные ракеты, имея достаточно комплектующих от своих тайных и не очень союзников.

При этом, вряд ли западные политики и военные до сих пор не понимают, что остановить российский террор, приглашая российского диктатора к переговорам, не удастся.

И третий. Такие дни провоцируют ужасные эмоциональные качели. От ненависти и ярости до радости, что еще жив, и гордости, как мы все еще можем объединяться и помогать друг другу. И все это приправлено одной сквозной мыслью: страшно где-то на улице услышать очередной бред о "братском народе" и "необходимости примирения". Страшно из-за того, что не хватит сил и терпения сдержать эмоции.

Татьяна Урбанская