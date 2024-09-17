Известно, что взрывы прогремели в районе аэродрома 17 сентября.

В сети появился спутниковый снимок российского аэродрома "Энгельс", который был сделан 15 сентября 2024 года. На нем можно увидеть, что на тот момент там находилось четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160, пишет Defense Express.

Также на аэродроме можно заметить силуэты Ту-160 и один транспортный самолет, скорее всего, типа Ан-12. Такой снимок опубликовал OSINT-аналитик "MT_Anderson" на своей странице в соцсети X.

"От Defense Express подчеркнем, что эти данные могут иметь вполне прикладной смысл в частности в контексте сообщений о том, что утром 17 сентября 2024 года в районе того же аэродрома "Энгельс" раздавались взрывы, очевидно во время нового налета дальнобойных БпЛА-камикадзе, которые запустили Силы обороны Украины.Ну и также - в контексте общего вопроса о том, как сейчас могут быть размещены "борта" стратегической авиации "ВКС РФ", которые могут быть привлечены для проведения нового массированного удара по территории Украины", - отмечают аналитики.

По мнению экспертов, в таком случае следует учитывать не только количество самолетов, но и показатель боевой нагрузки, который они могут иметь. Поэтому, если на аэродроме было четыре Ту-95МС, то показатель боевой нагрузки может составлять до 32 ракет Х-101, что свидетельствует о достаточно весомой угрозе.

Также аналитики считают, что Россия держит свои самолеты на аэродроме "Энгельс", ведь не имеет технической возможности разместить одновременно все стратегические бомбардировщики только на аэродроме "Оленья", который является самым отдаленным в географически европейской части России относительно линии ГКУ (Государственная граница Украины - УНИАН).

"В то же время, учитывая фактор украинских дальнобойных дронов-камикадзе, которые оказались способными долететь даже до того же аэродрома "Оленья", рашисты могут считать целесообразным размещать бомбардировщики "децентрализованно", одновременно по нескольким аэродромам. Должны зафиксировать, что на момент этой публикации результаты налета утром 17 сентября 2024 года в районе аэродрома "Энгельс" не являются точно известными", - подчеркнули в Defense Express.

Взрывы возле аэродрома "Энгельс" - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в районе аэродрома "Энгельс" Саратовской области России местные жители слышали взрывы. Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что любой успешный удар по вражескому аэродрому дает отдых для всей Украины с точки зрения обстрелов.

"Наиболее вероятно сейчас - нет никаких сообщений - целью могут быть склады боеприпасов, горюче-смазочные склады. Поскольку самолеты можно относительно быстро перебрасывать. И если они становятся целью - это обычно или борта, которые не летают, или которые каннибализируют, то есть разбирают", - отметил он.

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