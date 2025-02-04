Участие войск КНДР в войне с Украиной стало для них антирекламой.

Есть сомнения, что лидер КНДР Ким Чен Ын решится направить новые силы на войну на стороне России, учитывая уже полученную антирекламу относительно их боеспособности. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Новости.LIVE.

"После того как они себя проявили в бою, то большой вопрос решится ли Ким Чен Ын послать еще людей, чтобы выставить свою армию на посмешище", - отметил он.

Гетман не исключил, что военных КНДР, которых уже несколько недель не видно на фронте в Курской области (РФ), могли заместить какими-то российскими подразделениями, поэтому не видно существенного облегчения для Сил обороны Украины на поле боя.

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Эксперт сомневается, что причиной их вывода из военных действий связано с большими потерями. "Не думаю, что их сняли с боев из-за больших потерь, потому что они не меньше и у россиян, но никто никого не снимает и они гибнут и гибнут", - отметил Гетьман.

По его словам лидер КНДР хотел прорекламировать свою армию, но получил обратный результат. "Я думаю, что когда Ким Чен Ын передавал эти войска РФ, то он хотел прорекламировать свою армию, показать насколько она боеспособна. Там приехали ребята действительно спортивные, подготовленные, они умели стрелять - даже наших несколько дронов сбили с помощью автоматов, а это непросто сделать. Но выяснилось, что они совсем не разбираются в современной тактике ведения боевых действий и несли потери, которые в процентном отношении больше как у россиян", - подчеркнул эксперт.

По его словам, это увидел весь мир, это стало известно и Южной Корее, которую хотел напугать лидер КНДР.

"Ситуация в Курской области сделала большую антирекламу вооруженным силам Северной Кореи, потому что Ким Чен Ын хвастался, что задействовал Силы специальных операций, а там наиболее подготовленные люди", - отметил Гетьман.

Войска КНДР исчезли с фронта - что известно

Как сообщал УНИАН, Национальная разведывательная служба Южной Кореи, подтвердила, что войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января.

Отмечает, что с середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях.

Сказано, что одной из причин отсутствия северокорейских войск на Курщине большие потери, добавив, что сейчас продолжаются усилия, чтобы определить точную причину.

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