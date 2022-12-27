Аэроразведчики точно скорректировали 155 мм высокоточный снаряд "Excalibur".

ВСУ показали боевое применение высокоточных снарядов 155 мм "Excalibur"по российским оккупантам на передовой.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, группа аэроразведки "Птахи Мадяра" обнаружили 5 российских солдат в окопе - те пытались сбить дрон.

"Враг опытный, судя по всему", - отметил Бутусов.

Аэроразведчики точно скорректировали 155 мм высокоточный снаряд "Excalibur". Прямое попадание уничтожило окоп и всех пятерых захватчиков.

Снаряды "Экскалибур" на фронте - что известно

Весной Украина получила от Запада высокоточные снаряды "Экскалибур", что кроме гаубиц M777 могут использоваться и для самоходной артиллерийской установки CAESAR.

Снаряд может поражать цели на расстоянии до 70 км Впрочем, дальность стрельбы зависит от самой артиллерийской системы. Например, доказана дальность выстрела снарядом Excalibur из гаубицы M777 с длиной ствола 39 калибров составляет 36 километров. А при стрельбе из САУ CAESAR с 52-калиберным стволом дальность выстрела составляет 46 км.

Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия - 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метра.

Потери России в войне с Украиной - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 103 тысяч захватчиков и тысячи единиц вражеской техники. За сутки защитники "минуснули" еще 620 оккупантов.

Большие потери противник понесет во время бессмысленных штурмов украинских позиций под Бахмутом. Также критические потери "вагнеровцев" подтверждают и западные эксперты.

В Луганской области 26 декабря новые потери РФ составили до 150 оккупантов ликвидированы и ранеными, а в Херсонской - до 50 убитыми и 100 ранеными.

Ранее УНИАН показал уникальные кадры неудачного штурма российских морпехов, которых в итоге разбила украинская артиллерия.

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