Окопы украинских героев замело по колени снегом, лед - покрыл даже защитное обмундирование ВСУ.

Вооруженные силы Украины показали, в каких условиях вынуждены оборонять несокрушимый город-крепость Бахмут (Донецкая область) из-за резкого изменения погодных условий в Украине.

Как известно, на этой неделе украинцев встретили заморозки, новая "лавина" снега и обильные дожди. Не исключением стал и восток Украины. В ролике, который сняли украинские военные 30 марта, видно, что ребята защищают это направление в чрезвычайно тяжелых условиях.

Их окопы замело по колени снегом, лед - покрыл даже защитное обмундирование ВСУ. Однако защитники констатируют:

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Украинцев напугали новым прогнозом погоды на апрель

Напомним, что ранее резкое похолодание в Украине уже заценили украинские пограничники под Бахмутом. Они иронично отметили, что погодка стала просто "класс", однако порадовали украинцев граненым настроением, которое смогли сохранить несмотря на снег и дождь.

Накануне синоптики пообещали украинцам еще более суровые погодные условия: ожидается, что в апреле тепло будет "неустойчивым", его украинцы, вероятно, увидят только в конце месяца. Поэтому хорошее настроение ВСУ на фронте еще больше вселяет надежду.

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