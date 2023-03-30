Несмотря на дождь и снег украинские защитники улыбаются и поддерживают надежду в сердцах украинцев.

В Бахмуте украинские защитники с улыбкой отреагировали на резкую смену погодных условий в Украине, которая вызвала шок и возмущение среди общества, ведь оно только начало привыкать к тому, что наступила весна.

Трогательную реакцию показали местные пограничники. Соответствующий ролик опубликовал глава Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

В кадре ребята, которые сидят под "лавиной" снега, что падает им на головы, задирают палец "вверх" и обещают украинцам, что все будет хорошо. Также они с улыбкой подмечают, что погодка в Украине стала просто "класс".

Видео дня

"Все 4.5.0! - зимняя погода весной не волнует пограничников в Бахмуте", - говорится в комментарии под видео.

Резкая смена погоды в Украине

Напомним, что на прошлой неделе синоптики предупредили украинцев о резком изменении погодных условий: вместо солнца и летнего тепла, который обещали гражданам на уровне +23 градусов, общество столкнулось со снегом, дождями и минусовой температурой.

Отмечалось, что в начале этой недели в некоторых областях может наблюдаться температура от -3° до +3°, днем будет немного теплее, однако кратковременные лучи солнца, преимущественно, будут сопровождать обильные ливни и мокрый снег.

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