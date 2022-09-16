Украинские воины за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Вооруженные силы Украины успешно отбили вражеские атаки в районе шести населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадивка, Зайцевое, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка. В течение минувших суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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Тем временем подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на различных направлениях уничтожили два БпЛА оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли огневое воздействие по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы врага.

В Генштабе также отмечают, что противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. По сообщению Генштаба, в результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других, трупы русских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Уволено уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

Но, как отметил председатель Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ оккупанты начали переходить к обороне. Зафиксировано строительство фортификационных сооружений в Сватово-Троицком-Кременной.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 53 850 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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