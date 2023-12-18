Событие произошло на Херсонском направлении. Оружие применяли для обстрела в районе Крынки.

Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек".

Как отмечается в Telegram ССО, из огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынки, что на левом берегу Херсонщины

"Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по вражеской цели и уничтожили "Солнцепек", - говорится в сообщении.

Последние успехи ВСУ на фронте

В течение суток ликвидированы 1 090 противников, и общие потери российский оккупационных войск достигли отметки примерно 347 160 воинов. Также ликвидировано 44 вражеских танка, 60 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны и 12 дронов оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки, 17 ноября, на фронте произошло 64 боевых столкновения между украинскими войсками и российскими оккупантами.

На Купянском направлении наши защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении ВСУ отбили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении они отразили 5 атак в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отражено 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

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