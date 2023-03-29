Также сбиты два вражеских беспилотника и поражен зенитно-ракетный комплекс оккупантов.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили пункт управления и склад боеприпасов врага, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и "ZALA", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, а также склад боеприпасов.

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Война в Украине - последние новости

Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отбито 57 атак противника на указанных направлениях.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, однако украинские защитники удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки на этом направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области.

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