Селезнев отметил, что военные всегда оценивают критические моменты и готовятся к ним.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев предупредил, что в случае, если Россия продолжит производство оружия и будет совершенствовать свои технологии, война снова может выйти за пределы Востока и юга Украины. Впрочем, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что это критический вариант.

Как отметил Селезнев в интервью OBOZ.UA, военные всегда рассматривают самые кризисные, самые неблагоприятные варианты развития ситуации на поле боя. Поэтому заявления генерала Наева не должны удивлять чиновников, которые четко понимают тенденцию развития ситуации на поле боя.

Эксперт пояснил, что заявления Наева не означают, что реализуется именно этот неблагоприятный для Украины вариант. Но украинские военнослужащие, как и военнослужащие других стран мира, всегда готовятся к худшему. Поскольку Наев со своим штабом отвечает за северное направление нашей страны, то есть за оборону наших рубежей на территории Волынской, Ривненской, Житомирской и Киевской областей, он уделяет им немалое внимание.

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В то же время глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко гарантировал, что армия Республики Беларусь не будет принимать непосредственного участия в боевых действиях против ВСУ. Но он не гарантировал, что территорию Беларуси, ее землю и воздушное пространство не будет использовать РФ для совершения актов агрессии в отношении Украины.

"Что ожидается в перспективе? Очевидно, что тысяча "вагнеровцев", которая постоянно находится на территории РБ, точно не является той критической массой личного состава, которая в корне может изменить ситуацию на поле боя на северном фасе российско-украинского фронта", - отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что фактически тысяча километров длины белорусско-украинской границы - это линия боевого столкновения. Боевых действий там не ведется, но известно, что на территорию Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей иногда пытаются прорваться диверсионно-разведывательные группы российских оккупационных войск. Силы обороны их отлавливают, уничтожают или просто выжимают за пределы территории Украины.

"В любом случае очевидно, что ситуация на поле боя будет определяться ресурсными возможностями. Такой же логикой руководствуется и генерал Наев, когда описывает варианты развития ситуации. Если российская армия будет иметь соответствующий ресурс, она будет пытаться атаковать и на других участках фронта, а не только там, где сейчас происходят активные боевые столкновения", - добавил Селезнев.

Что предшествовало

Ранее в интервью западным журналистам командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев заявил, что сокращение помощи Украине значительно подорвет обороноспособность армии. Зато Россия продолжает выпускать оружие. Если этот процесс не усложнить, то война может выйти за пределы востока и юга.

"Технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень-очень важна", – добавил Наев.

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