Американские истребители станут очень хорошим усилением украинских Воздушных сил, отметил эксперт.

Американские истребители F-16 Украина получит с задержкой, и из-за этого наше государство фактически потеряло летний период.

Эти самолеты ситуацию сразу не переломят, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. "Вопрос был в определенных процедурах, без которых решить этот вопрос было невозможно. В конце концов это произошло и это очень хорошо. Но, из-за того, что затягивали решения партнеры, мы потеряли практически летний период, в течение которого могли происходить определенные действия (для обороны Украины - УНИАН)", - сказал он.

В то же время он положительно отозвался о планах союзников передать Украине большое количество истребителей. Кроме того, по его мнению, F-16 будет значительно больше, это - вопрос времени.

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"Я так понимаю, что поставки самолетов будут происходить где-то в течение двух лет. Возможно, они ускорятся, но в конечном итоге они будут, и я думаю, что через два года будет более 60... В любом случае, это очень хорошее усиление наших Воздушных сил. Тем более, если говорить о том, что восемь самолетов будут в ближайшее время. Возможно, уже зимой", - добавил Мусиенко.

Он признал, что на первом этапе это пока не то количество самолетов, которое способно вызвать серьезный перелом, но усилит защиту украинского неба. Мусиенко добавляет, что каждый такой самолет даст возможность увеличить удары по вражескому тылу, усиливает мощности Сил обороны и тому подобное.

"Но существенного перелома ожидать сразу не стоит", - предупреждает эксперт.

Самолет F-16 для Украины - что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте объявил, что Амстердам передаст Украине 42 истребителя F-16. Также Дания согласилась передать Киеву 19 таких самолетов.

По данным главы Минобороны Алексея Резникова, еще несколько стран готовы присоединиться к "самолетной коалиции". По его мнению, самолетов будет значительно больше, но надо понимать, что самолет - это платформа, которую надо наполнить определенным вооружением.

Также стало известно, что Пентагон в случае необходимости готов обучать украинских пилотов на своей территории.

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