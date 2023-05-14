Впервые за долгое время оккупанты зашевелились на Купянском направлении.

За минувшие сутки ВСУ отразили 57 вражеских атак, что заметно больше, чем днем ранее. Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке.

Так, вчера впервые за долгое время оккупанты активизировались на Купянском направлении. Там враг без какого-либо успеха пытался наступать в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки.

На Бахмутском направлении враг продолжает тяжелые наступательные бои в черте города Бахмут. Безуспешными были атаки противника в пригородаха – в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора.

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На Марьинском направлении украинским бойцам пришлось отражать многочисленные атаки противника в районе собственно города Марьинка.

Ситуация на фронте – последние новости

Американский Институт изучения войны подтвердил новые успехи украинских сил в районе Бахмута. ВСУ продвинулись возле села Курдюмовка, где оккупантов оттеснили на восточный берег канала Северский Донец – Донбасс. Также украинцы продвинулись в сторону Клищеевки.

Между тем главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что его боевики стреляют по солдатам российской армии. Он посетовал, что дефицитные снаряды приходится тратить в том числе и на уничтожение самих же россиян.

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