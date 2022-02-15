Главнокомандующий ВСУ отмечает, что у границ Украины и на оккупированных территориях Россия стянула более 120 тысяч военных.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявляет, что не может сказать, что за последние дни произошло какое-то кардинальное увеличение российских войск на границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Залужный сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что риск широкомасштабного вторжения российских войск всегда был и не исчезает на протяжении последних 8 лет. Он сказал, что все риски оцениваются и отслеживаются с международными партнерами.

"Мы увидели максимальное количество, которое есть, и которое находится в постоянном движении. Они меняют места дислокации, перемещаются. Это осуществляется от временно оккупированных территорий Крыма и вплоть до Республики Беларусь. Да, мы фиксируем их перемещение, но сказать то, что прямо сейчас произошло какое - то кардинальное их увеличение, - я не могу такое сказать", - заявил Залужный.

При этом он сказал, что сейчас количество российских военных составляет чуть более 120 тысяч военных, которые объединены в около 85-87 батальонных тактических групп, еще наблюдается 20 батальонных постоянных групп, которые находятся в постоянном движении.

Также у него спросили, ожидаются ли провокации со стороны оккупационных сил РФ на Донбассе, и какой Россия может использовать "повод для войны" (казус белли) в этом направлении.

"Я считаю, что у противника в запасе множество этих поводов может быть, которые могут действительно стать "казусом белли", - подчеркнул Залужный и повторил, что такие провокации уже ожидаются 8 лет.

"Самое главное в этой ситуации, чтобы не допустить этих провокаций. Мы должны быть внимательными к происходящему и непосредственно на линии соприкосновения", - заявил Залужный.

Напомним, ранее Залужный назвал области, у которых есть "проблемы" с подготовкой теробороны.

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