Поражены 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также зенитно-ракетные комплексы россиян, средства РЭБ, склады боеприпасов и тому подобное.

В эти сутки украинские военные нанесли очередные удары по врагу. В частности, ликвидированы российские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты управления, средства радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в эти сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи оккупантов.

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В то же время, в течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", три крылатые ракеты Х-22 и четыре дрона "Shahed-136/131". Украинская противовоздушная оборона уничтожила три дрона-камикадзе.

Также россияне нанесли 44 авиационных удара и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате атак разрушена инфраструктура и пострадали гражданские.

Война в Украине - потери РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 222 тыс. 650 своих военных и десятки тысяч единиц техники и вооружения. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано около 650 российских оккупантов.

Несмотря на значительные потери, россияне продолжают стягивать основные силы на Восточный фронт и осуществлять попытки наступлений и атак, которые украинские военные успешно отражают.

Украинской военные уничтожили влиятельного русского офицера на Бахмутском направлении.

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