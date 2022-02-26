Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о большой победе ВСУ в направлении обороны столицы.
Пост появился в его Telegram.
Геращенко напомнил, что сегодня из РФ пришел эшелон с соляркой для российских войск для наступления на Киев с направления Чернигов и Сум. И был уничтожен.
"Местные жители дали эту информацию через социальные сети в ВСУ. По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов!", - напомнил он.
С восточного направления движение агрессора к Киеву остановлено, говорит советник министра.
"Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с Востока", - написал он.
По словам Геращенко, осталось уничтожить группировку противника в Гостомеле и агрессор будет отброшен от столицы.