По словам Геращенко, осталось уничтожить группировку противника в Гостомеле и агрессор будет отброшен от столицы.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о большой победе ВСУ в направлении обороны столицы.

Пост появился в его Telegram.

Геращенко напомнил, что сегодня из РФ пришел эшелон с соляркой для российских войск для наступления на Киев с направления Чернигов и Сум. И был уничтожен.

"Местные жители дали эту информацию через социальные сети в ВСУ. По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов!", - напомнил он.

С восточного направления движение агрессора к Киеву остановлено, говорит советник министра.

"Поскольку пути в РФ разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с Востока", - написал он.

По словам Геращенко, осталось уничтожить группировку противника в Гостомеле и агрессор будет отброшен от столицы.