Год назад украинское военно-политическое командование тщательно готовилось к обороны Киева. По приказу Зеленского год назад заминировали все мосты в столице. Их должны были уничтожить в случае прорыва российской армии в столицу.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в авторском документальном проекте "Рік" Дмитрия Комарова. По его словам, Россия хотела высадить десант на Печерских холмах в Киеве, неподалеку от НСК "Олимпийский", а оттуда захватывать правительственный квартал.
"Они (мосты в Киеве - УНИАН) все были заминированы. Была команда и инструкция, если вдруг прорыв, то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", - сказал Резников.
В то же время президент Зеленский отметил, что прорабатывались различные сценарии. Военные были готовы абсолютно ко всем шагам врага.
"Все обсуждали. Ежедневно были готовы к любым шагам", - сказал президент.
Оборона Киева и прогнозы по повторному наступлению
С первого дня полномасштабного вторжения российские оккупанты заявляли, что "возьмут Киев за три дня". С территории Беларуси рашисты пошли в атаку на Киевскую область. Они планировали захватить столицу, окружив ее с нескольких направлений, но украинские воины пошли в контрнаступление на вытеснили захватчиков из северных областей в апреле 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин все еще хочет оккупировать Киев. Однако такие идеи оккупантов касаются всей страны.
20 февраля в Государственной пограничной службе Украины оценили возможность наступления на Киев с севера со стороны Беларуси. Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что вдоль украинско-белорусской границы есть войска РФ, однако ситуация там контролируется.
В то же время командующий Объединенных сил Сергей Наев отметил, что ВСУ имеют достаточно сил, чтобы вести стабилизационные действия, если армия РФ снова пойдет в атаку на Киев. Он также отметил, что у оккупантов на северном направлении нет ресурсов для проведения наступления.
Кроме того, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что на сегодняшний день не видно непосредственных угроз для Киева.