Удар был нанесен ракетой типа "Калибр".

В результате удара российских оккупантов по Вознесенске Николаевской области ранены 14 гражданских лиц.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Пивдень" по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины за 20 августа.

"По результатам дня ракетного удара по Вознесенске установлено, что удар был нанесен ракетой типа "Калибр". Ранены четырнадцать гражданских лиц, среди которых есть дети. Все пострадавшие имеют ранения средней и тяжелой степени", - констатировали в Командовании.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в Вознесенске на Николаевщине российские оккупанты попали в 5-этажку и частные дома. По состоянию на 13:30 сообщалось о 9 раненых, из них - 4 детей в тяжелом состоянии, в возрасте от 3 до 17 лет. Одному из раненых в Вознесенске ребенку обломок вырвал глаз, его перевозят в Николаев.

Позже Николаевская областная прокуратура сообщила, что по предварительной информации, в результате удара оккупантов по Вознесенске ранены 12 человек, среди них трое детей.

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