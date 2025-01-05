Солдаты КНДР стали 'сладкой целью' для украинских дронов, - военный 'Вульф'

Россияне не жалеют личный состав, прибывший из КНДР, заставляя этих солдат ловить дроны на живца.

Войска КНДР, воюющие на стороне РФ в Курской области, становятся "сладкой целью" для украинских беспилотников. Солдаты Пхеньяна еще не знают специфики дроновой войны, рассказал в эфире "Мы-Украина" заместитель командира батальона беспилотных систем 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ под псевдонимом "Вульф".

Военный отметил, что военные КНДР используют примитивную тактику выманивания дронов "на живца", которая ранее была замечена в их военных заметках:

"На нашем направлении сейчас много северокорейских военных, которые для БПЛА являются сладкой целью, потому что они не понимают еще, что такое беспилотники. Сейчас это в нашу пользу. Они не жалеют свою живую силу и поэтому у них есть такая тактика".

Северокорейцы пытаются сбивать дроны плотным огнем из стрелкового оружия, но операторы успешно противодействуют этому. "Вульф" пообещал, что для каждого солдата КНДР найдется свой дрон.

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По его словам, в целом в Курской области РФ ситуация является непростой. Ухудшенные погодные условия мешают подразделениям беспилотных систем полностью раскрыть свой потенциал на поле боя.

"Направление у нас сложное, как и все остальные. Сейчас враг проводит "мясные" штурмы с применением техники, но благодаря беспилотным системам мы сдерживаем их, спасаем наших пехотинцев, помогаем и максимально уничтожаем врага", - добавил "Вульф".

Война в Украине - участие солдат из КНДР

Солдаты армии Северной Кореи понапивались в новогоднюю ночь, их боевой дух упал. Как отмечается в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 31 декабря и 1 января россияне продолжили привлекать подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики к ведению боевых действий в Курской области России.

В то же время, подчеркнули в ГУР, северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава.

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