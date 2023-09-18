Президент Украины напомнил, что идти вперед сложно.

Силы обороны Украины смогут прорвать российскую оборону. Точное место украинской операции не разглашается.

Президент Владимир Зеленский отметил, что не все понимают, что такое продвижение армии там, где сотни тысяч российских оккупантов

"Некоторые не понимают, что такое идти вперед там, где около 200 тысяч военных России. Это на востоке государства. Это сегодня происходит. Да, все хотят, чтобы прорвали мы линии обороны. Мы этого очень хотим", - заявил президент в интервью CBS.

При этом он подчеркнул, что прорвать линии обороны − нелегкий путь.

"Это будет. Я в этом уверен. Я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу об этом говорить… извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать − и мощно прорвать", - заверил Зеленский.

Прорыв линии обороны россиян - последние новости

Украинским защитники смогли прорвать участок основной линии обороны российских оккупантов.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, россияне потратили 60% своего времени и ресурсов на оборудование первой линии обороны, а на остальные - по 20%.

В свою очередь спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что на Таврическом направлении Силы обороны Украины за сутки продвигаются на 50-200 метров, всего с начала наступления освобождено более 255 кв. км украинской земли.

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