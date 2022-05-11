Пока ни одна из сторон не побеждает на поле боя, подчеркивают в оборонной разведке США.

Американская разведка считает, что война России против Украины "зашла в тупик".

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова главы Агентства оборонной разведки США Скотта Беррьера.

По его убеждению, пока ни одна из сторон вооруженного конфликта не имеет окончательного преимущества на поле боя.

"Россияне не побеждают, но и украинцы не побеждают, и мы здесь немного в тупике", – сообщил генерал-лейтенант на встрече с комитетом Сената по вопросам вооруженных сил.

В то же время Беррьер отметил, что с начала полномасштабной войны украинская армия ликвидировала по меньшей мере 10 российских генералов. Но их количество может быть больше – до 12 человек.

При этом он констатировал, что оккупанты не достигли серьезных успехов ни на одном из направлений.

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