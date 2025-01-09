Лакийчук отмечает, что для остановки войны нужно желание "существа".

Соединенные Штаты Америки хотят завершить войну в Украине в течение 100 дней с момента инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но "желание и реальность - это совершенно разные вещи". Об этом в эфире "Новости.Live" сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Отвечая на вопрос относительно заявления о том, что США хотят завершить войну в Украине в течение 100 дней с момента инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поэтому реально ли сделать это до 30 апреля и остановить войну, Лакийчук отметил, что относится "очень скептически к тем же ожиданиям, что Трамп придет - порядок наведет, и война остановится".

"Для того, что война остановилась, другого политика, даже политиком я его не могу назвать, нужно желание другого существа (имеется в виду российский диктатор Владимир Путин - УНИАН), которое совсем не собирается прекращать войну против Украины, прекращать свою агрессию. Не собирается менять свои позиции", - сказал эксперт.

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Он добавил, что об этом "кремлевский карлик" заявлял, в том числе и в конце декабря. "Суть заключалась в том, что Россия не собирается прекращать войну, не собирается идти на какие-то уступки, на какие-то компромиссы с Украиной, требует только нашей капитуляции. А что может сделать Трамп? Трамп живет в совершенно другой части мира и видит мир совсем другим взглядом", - отметил Лакийчук.

Иногда заявления Трампа, добавил эксперт, в частности относительно Канады, Гренландии или Панамы "слушаешь и понимаешь, что этот человек будет каким-то образом пробовать решить наши проблемы, - вряд ли".

"Очень хотелось бы, конечно. Но надо понимать: желание и реальность - это совсем разные вещи", - сказал Лакийчук.

Завершение войны в Украине - заявления США

Как сообщалось, отставной генерал Кит Келлог, который является будущим спецпредставителем Трампа по вопросам Украины, заявил, что имеет целью попытаться найти решение для завершения полномасштабной войны России против Украины в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа.

По словам Келлога, и он, и Трамп понимают, что времени для поиска решения у них мало. Трамп хочет завершить войну настолько быстро, насколько возможно.

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