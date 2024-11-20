Военные сообщили о стабилизации ситуации на одном из отрезков Торецкого фронта.

Под Торецком воины специального батальона "Шквал" 28-й ОМБр провели успешную штурмовую операцию, в результате которой отбили позиции и взяли пленных.

Как сообщает 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram, позиции забрали "на характере".

"Враг отчаянно пытался остановить наших воинов дронами, но безрезультатно. Качественная подготовка, планирование и мотивация рыцарей сыграли решающую роль. Позиции под нашим контролем, 2-х оккупантов ликвидировано, еще двое сдались, а остальные сбежали", - говорится в сообщении.

Военные информируют, что в результате операции стабилизирована ситуация на одном из участков Торецкого фронта.

К сообщению прилагается видео от командира одной из штурмовых групп с "динамической зачистком" и захватом пленного.

Война в Украине - ситуация в районе Торецка

Как сообщал УНИАН, в районе Торецка Донецкой области продолжаются бои, Силы обороны сдерживают продвижение врага.

На днях пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что продвижение врага в самом городе Торецк минимальное. За месяц россияне продвинулись буквально на одну улицу и в это время ежедневно "клали" по 70-80 человек, чтобы продвинуться на несколько домов, отметила она.

Перед тем аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что россияне уже контролируют около 70% территории города Торецк. Город превращен в руины.

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