Президент акцентировал на важности принятия решений о дальнобойности ударов Украины.

Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончание войны и справедливый мир, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 31 августа.

"И я обращаюсь в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию ​​и Германию: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", - отметил он.

При этом Зеленский напомнил об уже имающихся договоренностях с партнерами по системам ПВО и по ракетам к ним.

"Важно как можно быстрее все это реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто нам помогает", - добавил президент.

Удары по России западным оружием - актуальное

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США.

В то же время сообщалось, что США не хотят давать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. В Штатах якобы надеются в будущем "перезагрузить" отношения с Москвой.

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