В 2022 году даже обычную артиллерию называли "дальнобойной", а теперь амбиции значительно больше.

Украина требует у западных партнеров предоставить возможности для глубоких ударов по России. На самом деле под этим можно понимать довольно разные вещи. Газета The New York Times попыталась разобраться, что именно может получить Украина в этом контексте.

Издание отмечает, что "между Киевом и Москвой примерно 500 миль" (800 км), а США "имеют оружие, которое может лететь гораздо дальше". Однако вряд ли Вашингтон будет поставлять то, что поразит столицу России, поскольку Америка боится спровоцировать Третью мировую войну.

Термин "оружие дальнего радиуса действия", который особенно громко употребляется в последние месяцы, на самом деле является эмоциональным, а не военным. Он употребляется не к конкретным параметрам оружия, которое нужно Украине, а является призывом к усилению возможностей ВСУ как таковых.

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Итак, с начала полномасштабной войны понятие о дальнобойности предоставляемого оружия заметно трансформировалось. Как отмечает NYT, сначала США прислали Украине самую дальнобойную свою артиллерию - 155-миллиметровые гаубицы, которые могут стрелять в зависимости от типа снаряда на расстояние до 40 км.

Уже через несколько месяцев этого уже было мало, и дискуссия перешла к следующему наземному оружию большей дальности. К реактивным снарядам, которые часто называют ракетами, но это не является корректным с точки зрения принятой военной терминологии.

Так, Украина получила реактивные системы HIMARS, способные выстреливать до шести реактивных снарядов (ракет) GMLRS в одном залпе. Эти 90-килограммовые снаряды могут лететь на расстояние примерно на 84 км.

Однако HIMARS на самом деле также может стрелять другим типом боеприпасов - баллистическими ракетами. В военной терминологии ATACMS является "тактической баллистической ракетой" и относится к ракетам наименьшего радиуса действия, поскольку способна лететь на расстояние в 165-300 км в зависимости от модификации. Но это не мешает журналистам и даже представителям Пентагона называть их "дальнобойными".

Согласно военной классификации дальше должны были бы идти баллистические ракеты средней дальности. США производили их в течение холодной войны, но потом избавились в соответствии с соглашением с СССР, подписанным в конце 1980-х.

Немного другая ситуация с крылатыми ракетами. Самым известным примером является ракета Tomahawk, разработанная в 1970-х годах для ВМС США. Военно-воздушные силы взяли на вооружение версию, запускаемую с воздуха, а в армии была версия, запускаемая с земли. Последнюю сняли с вооружения как раз по упомянутому соглашению с СССР.

Существуют разные версии "Томагавков", некоторые из них могут достигать целей на расстоянии около 2500 км. Пока публичного обсуждения о предоставлении Украине "Томагавков" не было, но Пентагон рассматривает возможность поставки меньшей по размерам и менее заметной крылатой ракеты воздушного базирования - JASSM. Самая простая версия летит на расстояние 370 км. Более продвинутые версии могут пролететь более 1000 километров.

В наличии у США есть межконтинентальные баллистические ракеты, способные пролететь не менее 5-6 тысяч километров и поразить цели на другой стороне планеты. Конечно, такие дорогие ракеты нет смысла снаряжать обычной взрывчаткой. Они являются носителями ядерных боеголовок. Поэтому их Украина точно не получит.

В теории еще существуют гиперзвуковые ракеты, которые летят в пять раз быстрее звука. Они могут быть и малой дальности, но преимущественно их назначение - поражать очень отдаленные цели. Проблема лишь в том, что США пока не имеют гиперзвуковых ракет серийного производства. Есть перспективные проекты, но они еще не пошли в серию.

Новинки вооружений ВСУ

Как писал УНИАН, 2024-й стал годом наращивания военного производства, когда были представлены важные разработки отечественного ВПК. УНИАН попытался составить свой ТОП-10 военных новинок.

В частности в топ вошли реактивные дроны "Паляница", FPV с машинным зрением, дроны-перехватчики, дроны-драконы, бронированные автомобили "Варта 2" и другие вооружения.

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