В отчете аналитиков говорится, что тяжелые бои продолжаются возле села Крынки.

На левом берегу Днепра ВСУ продолжают наземные операции, удерживают позиции, а возле Крынок ведут бои с российскими оккупантами.

Об этом речь идет в обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW). В отчете говорится о том, что украинские силы продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области.

Аналитики отметили, что украинский Генеральный штаб сообщал, что ВСУ удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям в этом районе.

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А российские военкоры заявили, что бои продолжаются возле села Крынки (30 км северо-восточнее Херсона) и отмечают стабильно высокий темп украинских операций в этом районе.

Кроме того, российский военкор утверждал, что украинские войска захватили новые позиции на большом Потемкинском острове (к юго-западу от Херсона), хотя, по оценкам ISW, украинские войска на самом деле контролируют весь этот остров.

Война в Украине: новости

Российская армия не может ничего поделать с украинским плацдармом на левом берегу Днепра в Херсонской области. Агрессор пытается перебрасывать туда дополнительные силы, опасаясь ухудшения ситуации, рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Ранее военный аналитик Иван Ступак отмечал, что украинские защитники создали три плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, и пытаются отбросить оккупантов как можно дальше.

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