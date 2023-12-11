Агрессор стягивет резервы к Днепру, но техники не хватает.

Российская армия не может ничего поделать с украинским плацдармом на левом берегу Днепра в Херсонской области. Агрессор пытается перебрасывать туда дополнительные силы, опасаясь ухудшения ситуации, рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

"Командование российских оккупационных войск так и не может найти оптимальное решение проблемы левого берега, контроль Сил обороны Украины на котором расширяется. И в то время как всеобщее внимание приковано к Крынкам, у которых в режиме нон-стоп горит российская техника, интересные и очень странные дела имеют место быть несколько западнее", – пишет он в своем Телеграм-канале.

Проблемными участками для россиян Коваленко называет также районы к западу от Алешек и Подлесное. По его словам, агрессор перебросил на днепровское направление дополнительные силы с Запорожского участка фронта, а также из Крыма. Сейчас эта группировка насчитывает:

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около 70 тысяч личного состава;

около 380 танков;

до 1 тысячи ББМ;

500 единиц ствольной артиллерии;

до 100 РСЗО.

Аналитик акцентирует, что россиянам пока удается наращивать здесь количество личного состава, но заметного прироста в военной технике так и не произошло.

"Из этого можно сделать простой вывод, что беспокойство в рядах командования группы войск "Днепр" разрастается по всё большей протяжённости левого берега. И оно не удивительно, ведь практически все те участки, о которых мы говорили выше, имеют крайне ограниченную логистику, перерезание которой является для россиян фатальным", – констатирует Коваленко.

Битва за Днепр – последние новости

Военный аналитик Иван Ступак утверждает, что украинские защитники создали три плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, и стараются отбросить оккупантов как можно дальше. В то же время российская армия ракетами и снарядами хаотично обстреливает Херсон – жилые дома, садики, дороги, лесополосы.

Также Ступак отмечает злобный скулеж российских "военкоров", которые жалуются на то, что лобовые атаки здесь не дают никакого результата. Оккупанты там гибнут, стачиваются об украинскую оборону, а никакого результата в виде выбитых украинских позиций нет.

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