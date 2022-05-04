Броня оккупантов эффектно сгорела, а этот процесс удалось зафиксировать с воздуха.

Украинские воины из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" мощно ударили по танковой колонне российских захватчиков на одном из направлений.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пылают танки оккупантов. На этом видео – работа холодноярцев по уничтожению аж трех вражеских танков. Приятного просмотра", - отметили воины.

На кадрах видно уничтожение трех единиц вражеских танков в полях Украины. Каждый выстрел украинских воинов был метким. Танки сгорели дотла.

По данным Генштаба Вооруженные силы Украины ликвидировали около 24 500 человек личного состава русской вражеской армии. Защитники страны также уничтожили 1077 танков и 194 истребителя.

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