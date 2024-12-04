Украинцев приглашают "воевать инновациями".

Воевать придется всем украинцам. И сейчас это можно делать с помощью различных технологий, в том числе роботизированных систем. Если массово не овладеть ими, россияне могут сделать это быстрее, и тогда Украина проиграет войну. Такое мнение высказал командир Службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью "Новинарне".

"Есть огромная проблема в обществе с представлением о войне. Для людей, если тебя забирают в армию, это часто выглядит так, будто "это конец - сейчас тебя в лучшем случае затащат неподготовленным в окоп, а в худшем - бросят на штурм". Но ведь это не так. И особенно в нашем случае. Мы сейчас набираем людей именно для работы с наземными роботизированными комплексами. Приглашаем воевать инновациями. Это мой прямой посыл к гражданам: воевать придется, к сожалению, всем, потому мы вам предлагаем сражаться с помощью технологий", - отметил он.

По словам военного, нужно решиться, освоить и применять данные технологии.

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"Вы можете управлять наземным роботизированным комплексом, уничтожать врагов и оставаться при этом в сравнительной безопасности. Еще раз подчеркну, что у нас нет потерь среди личного состава", - добавил Ябчанка.

Он призвал украинцев осознать, что стоит на кону, и приходить "уничтожать россиян с максимально, по возможности, безопасного места":

"Если этого не делать, то они придут к нам в дом и нас убьют…".

Также военный добавил, что все, из чего состоят наземные роботизированные системы, есть в открытом доступе, к примеру, продается на платформе AliExpress.

БПЛА меняют ход войны - что сообщалось

Напомним, ранее командир отделения батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив заявлял, что дроны изменили войну, и украинцы проявили в этом вопросе незаурядные навыки.

УНИАН не раз сообщал, что в украинской армии широко внедряют различные инновационные разработки. В частности, в октябре в Украине провели демонстрационные испытания новых разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов.

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