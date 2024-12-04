В армии есть немало проблем, но их можно решить.

Украина еще способна победить в войне, если решит свои проблемы. В частности относительно притока живой силы на фронт. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал заместитель командира 68-й бригады с позывным "Явор".

По его словам, вызывает вопросы стратегия командования на создание новых бригад, которые не имеют опытного в боях костяка, тогда как боевые бригады сидят без пополнений.

"По моему мнению, лучше было бы своевременно пополнять личный состав боевых бригад, которые себя зарекомендовали. Дали бы нам людей, технику - вообще вопросов нет (...) Бригадам дают огромную полосу ответственности - в два раза большую, чем они могут держать. Потому что личного состава нет", - говорит "Явор".

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Еще одной проблемой военный называет проблемное взаимодействие между подразделениями, которые держат соседние участки фронта.

"Многие скрывают реальную информацию, поэтому ты не имеешь к нему доверия и не понимаешь до конца, что происходит. (...) Вы спрашивали, почему командиры не докладывают о потерянных позициях? Потому что когда ты об этом говоришь, ты сразу эти утраченные позиции обязан восстанавливать", - говорит офицер.

"Явир" также возмущается, что государство и нация в целом так и не перешли полностью на "военные рельсы". По его словам, это хорошо заметно, когда военные приезжают в тыл и видят там обычную мирную жизнь.

"Еще ничего не потеряно. Эту войну мы обязательно выиграем, обязательно. Но надо, чтобы люди осознали, что пришло время всем объединиться и присоединиться. Не просто дать 500 или 10 тысяч гривен - этого недостаточно. Сейчас в армии есть очень много профессий. Вот нам нужны специалисты в ремонтно-восстановительный батальон. Посмотрим на гражданскую жизнь: сколько у нас вывесок "СТО" - море! Почему эти люди не идут в армию?" - делится мыслями офицер.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, после принятия нового закона о самовольном оставлении части половина беглецов могут вернуться в армию. По словам офицера отделения психологической поддержки персонала 68 отдельной егерской бригады Романа Городецкого, увеличение случаев СВЧ в 2024 году можно объяснить тем, что люди очень истощены, им нужен отдых.

Также мы рассказывали, что у России сейчас точно нет глобального потенциала, чтобы наступать на всех направлениях фронта в Украине. Уверенность в этом выразил офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Андрей Мельник. По его словам, россияне тоже устают.

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