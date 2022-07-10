Тип вражеского вертолета устанавливается.

Вблизи оккупированной Горловки украинские военные уничтожили вертолет российских военных.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"9 июля, в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тип вражеского вертолета устанавливается.

Как писал УНИАН, по данным Генштаба по состоянию на 10 июля ВСУ уничтожили уже 188 российских вертолетов.

Как заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, вражеская авиация уже в течение 2,5 месяцев не заходит в зону действия противовоздушной обороны Украины.

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