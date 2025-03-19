На этой дороге в Донецкой области в течение дня поражено более 10 единиц различной техники оккупантов.

В Донецкой области пилоты FPV-дронов уничтожили ЗРК Стрела-10, РСЗО "Град" и вражеские авто. Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

"Операторы дронов подразделения "Ivan Franko Group" показали впечатляющий результат по уничтожению вражеской техники на трассе Карловка-Селидово, по которой осуществляется логистика оккупантов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение одного только дня была поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 и более десятка различных пикапов и "буханок".

В ОСУВ "Хортица" показали видео "охоты" на вражескую технику на трассе и ее уничтожение, профессиональную работу операторов FPV-дронов подразделения "Ivan Franko Group".

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак заявил, что РФ намерена захватить сразу несколько сотен квадратных километров в Донецкой области. Речь идет о территориях, которые ограничены с одной стороны Покровском, а с другой - Часовым Яром. По его словам, российские оккупанты хотят обойти город Покровск с запада, перерезать дорогу, которая соединяет с Днепропетровской областью.

В то же время украинский морпех Денис Бобков рассказал, что Россия может готовиться к более мощным атакам под Курахово. Он отметил, что на этом направлении месяц назад враг действовал значительно активнее, привлекалось больше людей, техники, однако все равно противник не прекращает попыток прощупать бреши в нашей обороне.

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