В ВС ВСУ не указывают, сколько в целом оккупантами было выпущено ракет.

Вечером сегодня, 4 ноября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую и Полтавскую области крылатыми и баллистическими ракетами, уничтожено было три "Искандеры", говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня вечером, 4 ноября, враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К", - отметили в ВС ВСУ.

В то же время в сообщении не указывается, сколько в целом российскими захватчиками было выпущено ракет.

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Атаки РФ по Украине 4 ноября - детали

Вечером 4 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о "прилетах" в Днепровской громаде.

Враг попал по инфраструктурному объекту. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Кроме того, захватчики нанесли очередной удар по Полтавской области. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что под ударом оказался Миргородский район Полтавской области.

По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. По словам Пронина, пострадали люди, среди них двое детей. Погибла одна женщина.

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