РФ накопила большое количество 'шахедов', надо быть готовыми к массированным атакам, - эксперт

По его словам, враг накапливал БпЛА именно к отопительному сезону, потому что для них объекты инфраструктуры имеют наивысший приоритет.

Российские оккупанты накопили значительное количество "шахедов", поэтому нам нужно быть готовыми к дальнейшим массированным атакам. Об этом заявил основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире на Radio NV.

"Август и сентябрь у нас стали рекордными по количеству "шахедов", которые запустил враг. То есть, они бьют постоянно. Они, очевидно, накапливали эти все "шахэды". Накапливали их к отопительному сезону. То есть объекты инфраструктуры для них имеют наивысший приоритет", - сказал эксперт.

По его словам, также россияне очевидно увеличивают производство "шахедов", хотя это и не такие фантастические цифры, которые они сами озвучивают.

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Поэтому, по мнению Нарожного, такое давление врага с помощью БпЛА и массированных атак будет продолжаться и в дальнейшем.

"Ожидать, что враг где-то остановится и прекратит отправлять "шахеды" не стоит. Так не будет, это точно... Они бьют абсолютно по всем направлениям, и надо быть готовым к этому и дальше... Нам нужно готовиться отражать все атаки", - заявил военный эксперт.

Воздушные атаки на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в сентябре уже в четвертый раз атаковали Киев с воздуха. В ночь на 30 число противники использовали ударные беспилотники типа Shahed.

Ночью вражеские дроны заходили волнами с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены.

Также сегодня ночью враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника.

В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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