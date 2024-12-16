На направлении бригады "Рубеж" воюет российская морская пехота, которая всегда отличалась хорошей подготовкой, но даже это не помогает оккупантам выжить.

Беспилотные авиационные войска сейчас уничтожают от 90 до 95% личного состава противника, но оккупанты также приспосабливаются к современным условиям ведения войны. Об этом рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу.

По его словам, на участке, который держит бригада "Рубеж", штурмовые действия продолжаются постоянно: враг не останавливается и продолжает дальше штурм позиций, теряя большое количество личного состава.

"Сейчас на нашей линии обороны не используется большое количество техники, но противник бросает в бой достаточно подготовленную пехоту, которая грамотно движется, соблюдает дистанцию и хорошо экипирована, - рассказал Отченаш.

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Россияне имеют специальные рюкзаки против FPV-дронов. Это говорит о том, что они пытаются подготовить свою пехоту к современным реалиям войны.

Защитник утверждает, что погода сейчас помогает захватчикам, ведь большие порывы ветра, туман, холод, мороз негативно сказываются на работе беспилотных авиационных комплексов всех типов.

На направлении бригады "Рубеж" воюет российская морская пехота, которая всегда отличалась хорошей подготовкой, но даже это не помогает оккупантам выжить.

По его словам, россияне выбрали именно это направление фронта как плановое по штурмам, то есть они пытаются максимально прорваться. Впрочем, учитывая количество привлеченного личного состава - они получают совсем не те результаты, которых бы хотели. Отченаш добавил:

"Однако определенный результат они получают. Силы обороны Украины тактически отходят на лучшие рубежи обороны. Конечно, наша бригада пытается стоять, не отходит, если в этом нет необходимости, а каждый метр сейчас просто завален российскими трупами".

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские захватчики стирают город Торецк абсолютно до основания, но продвигаются крайне медленно. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Она сообщила, что украинские защитники находятся в обороне и отражают огромное количество штурмов. Всего за прошедшие сутки на этом направлении оккупанты совершили 31 штурм.

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