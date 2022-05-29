Интенсивно проводится сбор донорской крови.

В Крыму оккупанты прекращают принимать гражданское население в больницах, чтобы освободить места для раненых российских военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности оказания медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно проводится сбор донорской крови", - говорится в сообщении.

Ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские захватчики побуждают крымчан к принудительному донорству крови.

"Постоянно получаю информацию о большом количестве раненых военных РФ в больницах и санаториях временно оккупированного полуострова. Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым. Главный врач Симферопольской ЦРКБ издал специальный приказ, в котором указано, что необходимо увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов и временно остановить бесплатное предоставление медицинских услуг", - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что в Государственной думе России предлагают заставить пленных украинских военнослужащих сдавать кровь для раненых оккупантов. Она подчеркнула, что практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях.

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