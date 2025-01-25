В ГУР показали результаты боевой работы в районе Покровска и в Запорожской области.

Бойцы подразделения "Крылья" из Главного управления разведки (ГУР) в ходе операций уничтожили бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав оккупантов на нескольких направлениях.

В ГУР обнародовали видео результатов боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области.

"В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72", - детализировали в ГУР.

Также под горячую руку мастеров FPV из ГУР попали огневые позиции и укрытия врага, места скопления вражеской живой силы, транспортных средств и военного оборудования.

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На оккупированной территории Запорожской области военные подразделений ГУР нашли российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" и уничтожили вместе с обслуживающим персоналом.

Об этой РЛС оккупанты говорили, что она может одновременно зафиксировать 31 цель и ее не видно даже "с пяти метров", что делает ее идеальной для работы в тылу.

Именно такую идеальную цель обнаружили ГУРовцы с помощью дрона. В результате уничтожены и РЛС "Гармонь", и вражеская обслуга (по меньшей мере трое солдат), и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки.

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