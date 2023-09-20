На днях британская разведка сделала прогноз, что следующей зимой Россия будет наносить удары по украинской энергосистеме. Однако не надо быть британской разведкой - особенно нам - чтобы понимать, что будет делать Россия. Думаю, здесь ни у кого сомнений не возникает... Сейчас они, наверное, накапливают запас ракет и беспилотников для использования целевым образом по энергетической инфраструктуре Украины, когда будет максимально долгая ночь и низкие температуры.

Но в этом плане законными военными целями являются и объекты энергетической инфраструктуры на территории врага, а также другие объекты, которые связаны с обеспечением, например, топливом.

Вспомним, куда наносились удары Россией, когда она начинала вторжение? По нефтебазам.

Собственно, Силы обороны Украины ответили ей тем же. Когда россияне нанесли удар по Васильковской нефтебазе, через некоторое время им прилетело по нефтебазе в Белгороде... то есть, все здесь идет по законам военного времени и, соответственно, по стратегии нанесения ударов по врагу не только во фронтовой зоне, но и по объектам, питающим группировку, ведущую боевые действия. То есть все это касается регионов РФ, которые прямо прилегающие или смежно прилегающие к территории Украины.

Конечно, стоит понимать, что как россияне, несмотря на все усилия, не могут отправить нас в "темную" (о чем свидетельствует опыт прошлой зимы), так и мы вряд ли сможем полностью отправить их в "темную" (если иметь в виду полное обесточивание России).

Во-первых, размеры России, по сравнению с размерами Украины, значительно больше. И такой "длинной руки" у нас пока нет. Во-вторых, энергосистема России является сложнее организованной и состоит из нескольких, хотя и взаимосоединенных, но отдельных региональных энергосистем. Поэтому они имеют достаточно высокий уровень взаимосочетаний, которые обеспечат необходимые перетоки энергии из мест, где она есть в профиците, туда, где она в дефиците.

Но это не значит, что сценарий тьмы для России, если принимать во внимание ее европейскую часть и абстрагироваться от остальных территорий, невозможен. Поскольку, в отличие от украинской энергосистемы, в отдельных частях российских региональных энергосистем есть уязвимости. Учитывая это, и была сделана соответствующая оценка руководителя Главного управления разведки.

Относительно количества областей, которые могут быть обесточены, прежде всего нужно принимать во внимание те регионы, которые находятся вблизи зоны боевых действий.

Потому что здесь объекты российской энергосистемы играют дуальную роль. С одной стороны, они обеспечивают электроэнергией бытовой сектор. Однако идет и обеспечение промышленного сектора, в том числе и военно-промышленного, а также обеспечение вооруженных сил в местах постоянного базирования или временной дислокации, которые используются для ведения боевых действий и перебрасываются с территории России на территорию Украины. Плюс - транспорт, особенно железнодорожный, который питается электроэнергией... Удары со стороны Украины должны привести к дисфункции таких энергообъектов. Например, можно вывести из строя не очень дорогое оборудование, которое играло ключевую роль.

Например, нет необходимости уничтожать электростанцию, если можно ударить по подстанции, которая обеспечивает передачу электроэнергии в энергосистему. Нет смысла подрывать опоры ЛЭП, потому что их можно легко и быстро восстановить. Вспомним, что основным объектом внимания врага были именно подстанции. Теоретически мы можем делать то же самое.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"